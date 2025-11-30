元ＨＫＴ４８でタレントの村重杏奈の衣装ショットが、話題になっている。３０日までにインスタグラムで「芸能界の太陽！村重です！（テレビの絵文字）のお衣装〜！」と書き始めると、衣装ショットを複数枚をアップ。真っ赤なワンピースや美肩があらわになった衣装姿などが公開された。「今月も働きました！！前半戦は早起きが続いてピリッとしてましたが後半戦は午後出勤もちらほらあったのでありがたく晩酌させて頂きました