河南省洛陽市にある洛陽軸承集団のベアリング工場で働く作業員。（１１月４日撮影、鄭州＝新華社記者／李嘉南）【新華社北京11月30日】中国国家統計局サービス業調査センターと中国物流購買連合会が30日発表した11月の製造業購買担当者景気指数（製造業PMI）は49.2で、前月に比べ0.2ポイント上昇した。