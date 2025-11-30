「関西大学ラグビー、天理大４７−１５京産大」（３０日、花園ラグビー場）全勝対決を制して関西２連覇を達成した天理大の小松節夫監督が、会見で不祥事を起こしたことについて自ら言及した。６月に部員２人が大麻取締法違反で逮捕され、ラグビー部が７月末まで活動停止処分を受けていた。同監督は「６月に不祥事を起こして、シーズンを戦えるのかどうか。なんとかリーグ戦に出させてもらえるだけでもありがたいことでした」と