「明治安田Ｊ１、神戸０−０ＦＣ東京」（３０日、ノエビアスタジアム神戸）神戸はホーム最終戦で０−０で引き分けた。試合前まで勝ち点１差だった京都、広島が勝ったため、神戸は５位に転落した。前半からボールを保持し、相手陣内で攻め続けたが、相手の守備に阻まれ決定機を決められず、後半追加タイムになってもスコアを刻むことはできなかった。３７試合で総得点４６と少ない今季を象徴した。３連覇を目指した今季は前