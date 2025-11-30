今夏の移籍市場ではFWの補強が中心だったマンチェスター・ユナイテッド。特にブライアン・エンベウモはすでに結果を残しており、今季はここまで6ゴールを挙げている。一方で、ウィークポイントとされていたMFには手を付けられず。ベテランのカゼミロに頼りきりとなっている。『Mirror』によると、ユナイテッドは来夏の移籍市場でMFの獲得を目指しており、ターゲットとしてクリスタル・パレスのアダム・ウォートンの名前が挙がって