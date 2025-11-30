プレミアリーグ第13節マンチェスター・シティ対リーズの一戦は3-2の打ち合いとなった。試合開始早々、1分で先制に成功したのはホームのシティだ。フィル・フォーデンがいきない違いを見せ、25分にはヨシュコ・グヴァルディオルに追加点。前半は完全にシティのゲームだった。しかし、後半はリーズが積極的なプレスからシティにプレッシャーをかけ、マテウス・ヌネスのミスを誘発。ドミニク・カルヴァート・ルーウィンがゴールを決め