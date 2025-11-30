タッカーは短期で高額な契約となるのか(C)Getty Images今オフFA市場の目玉とされているカイル・タッカーには、ドジャースやヤンキースなど数球団が獲得に動くと予想されている。【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見るその契約はこれまでの報道で、10〜11年の長期契約で4億ドル（約613億円）とまでいわれていたが、米スポーツ専門局『ESPN』によれば、MLBの球団幹部が匿名で話した情報として、「4