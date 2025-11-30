ホーナー氏の新天地が注目されている(C)Getty Images来季からホンダのパワーユニットを搭載するアストンマーティンF1チームのチーム代表に、空力の奇才と呼ばれるエイドリアン・ニューウェイ氏が就任することになった。【動画】見せた「ドーハの快走」角田裕毅がフェルスタッペンを超えたレースをチェックレッドブルから移籍後はマネージングテクニカルパートナーを務めていたが、設計責任者をしながら代表職を担うのは異例