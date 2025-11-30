11月30日昼頃、金沢市の山あいの温泉街でクマが目撃されました。近くには温泉旅館が並び、警察が観光客や地元住民に注意を呼びかけています。警察によりますと、30日昼頃、金沢市湯涌町にある「日本料理 さかえや」の裏山で子グマ1頭が目撃されました。警察や猟友会などが現場付近に着いた際、クマがいるのを確認しましたがその後見つかっていません。目撃現場近くの旅館では、通常通り営業しているということです。現場は金沢駅か