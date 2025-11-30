巨人の三塚琉生外野手が３０日、ジャイアンツ球場の室内練習場で自主練習を行った。笹原とトス打撃やマシン打撃で汗を流した。今季は６月１３日に支配下に昇格し、１軍でのプロ初安打こそ達成できなかったが、２軍では７８試合で打率３割１分８厘、９本塁打、４０打点と好成績を残した。来季は日本ハムから国内ＦＡ権を行使して加入した松本剛外野手や、ドラフト４位の中大・皆川岳飛外野手も加わる。外野のポジション争いは