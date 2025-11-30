◆男子プロゴルフツアーカシオワールドオープン最終日（３０日、高知・Ｋｏｃｈｉ黒潮ＣＣ＝７３７５ヤード、パー７２）今季優勝者１７人と賞金ランク上位１２人などの計３０選手が最終戦のメジャー、日本シリーズＪＴカップ（１２月４日開幕・東京よみうりＣＣ＝報知新聞社主催）出場権を獲得した。今季ツアー優勝者の資格で今大会初優勝を飾った大岩龍一、小西たかのり、浅地洋佑、金子駆大、清水大成、阿久津未来也、&#