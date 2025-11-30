米ハワイ大の松沢寛政アメリカンフットボールの全米大学体育協会（NCAA）1部上位カテゴリーFBSに属するハワイ大のキッカー松沢寛政が29日、ハワイ州ホノルルで行われたワイオミング大戦で開幕から25回連続FG成功のFBSタイ記録を樹立した。開幕から23回連続成功でこの試合を迎えた松沢は、第2クオーター中盤に47ヤードのFGを決め、同終盤にも47ヤードのFGを成功させて、1982年につくられたFBS記録に並んだ。第3クオーター終盤に