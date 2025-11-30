【日韓ドリームプレーヤーズゲーム2025 supported by DAISO】日本 1−7 韓国（11月30日／エスコンフィールドHOKKAIDO ※7イニング特別ルール）【映像】日韓チアが“きつねダンス”で共演！ エスコン沸かすWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）やオリンピックで名勝負を繰り広げてきた日本と韓国のレジェンドOB真剣勝負が今年も開催。韓国が15安打7得点の猛攻で勝利し、昨