日本テレビ「Going！Sports＆News」（土曜＆日曜後11・55）が29日に放送され、巨人の坂本勇人内野手（36）がVTR出演。節目のプロ20年目を迎える来季に向け、レギュラー奪回を誓った。この日は4歳から大の巨人ファン＆坂本ファンで、現在「ジャイアンツサポーター」も務める女優の田畑志真（19）がインタビュアー役を務めた。その田畑から「チームの最年長になるお気持ちは…」と聞かれると、坂本は「そうですね、チョーさん