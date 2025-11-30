メイクアップクリエイター“マリリン”がプロデュースするコスメブランド『vim BEAUTY』から、ホリデーシーズンを華やかに彩る限定コレクション「shining ornaments of you」が登場。オーナメントのきらめきを閉じ込めた特別なBOXには、パールが輝くフェイスパウダー、ツヤめくリキッドチーク、便利なスライド式チークブラシの3点をセット。公式ECでは11月27日（木）18:00