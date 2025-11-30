宮崎県で行われた女子プロゴルフツアーの今季最終戦、チャンピオンシップリコーカップで、徳島県出身の鈴木愛選手が今季2勝目を飾りました。11月27日から宮崎市の宮崎カントリークラブで行われていた女子プロゴルフツアーのチャンピオンシップリコーカップ。6アンダーの首位タイで最終日を迎えた徳島県東みよし町出身の鈴木愛選手は12番ホールまでに4つスコアを伸ばし一時、10アンダ