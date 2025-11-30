女優の原菜乃華（22）が、29日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜午後11時）に出演。苦難の中学生時代を振り返った。7歳だった11年に撮影した初主演の短編映画「Lieland」が5年後の16年に公開。17年に公開された映画「はらはらなのか。」でも主演を務め、2年連続で主演作が公開され、将来を期待された。しかし、12歳で「はらはらなのか。」の撮影が終わった頃から仕事のオファーが無くなり、オーディションも受からなくな