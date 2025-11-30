◆明治安田生命J1リーグ戦第37節福岡１―０G大阪（30日・ベスト電器スタジアム）観客数は今季最多の1万7587人。2016年以来、9年ぶりにシーズン平均1万人突破を達成した。立ち見客も出る盛況の中、福岡がホーム最終戦を飾った。福岡はここまでホーム2連勝中。8日の東京V戦以来約3週間ぶりの公式戦で、4―2―3―1の布陣で臨んだ。立ち上がりにいきなりピンチを迎える。前半8分、奥抜侃志にゴールネットを揺らされた。だが、