¤Ê¤¼¡¢¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Ï±óÆ£¹Ò¤òµ¯ÍÑ¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¸ø¼°Àï12»î¹ç¤Ç£¹ÇÔ¤ÈÉÔ¿¶¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ç¡¢Âç¤­¤¯Áû¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç£²»î¹çÂ³¤±£³¼ºÅÀ¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¤âPSV¤Ë£´¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ÊÁ°¤«¤é»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿¼éÈ÷¤ÎÌäÂê¤ËÂÐ¤¹¤ëÈãÈ½¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤ÇÍ£°ì¡¢¼éÈ÷ÅªMF¤òËÜ¿¦¤È¤¹¤ë±óÆ£¤ò¤Û¤È¤ó¤Éµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ëÀ¼¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤ÈÂÐÀï¤¹