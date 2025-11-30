輸血用血液の使用量が増加したことで適正な在庫量を下回ったことから、県赤十字血液センターが献血の協力を呼びかけています。 県赤十字血液センターは輸血の使用量が増えたことにより、全血液型の在庫が来月中旬までに１００％を下回る見込みとしています。 輸血用血液の適正在庫は３日分に相当する量で１００％を下回ると医療機関への安定供給に支障をきたす恐れがあるということです。 県赤十字血液センタӦ