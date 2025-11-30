◇ボクシング全日本選手権決勝（2025年11月30日東京・ひがしんアリーナ）男女各階級の決勝が行われ、男子ウエルター級では24年U19世界選手権60キロ級金メダリストの藤木勇我（大阪・興国高3年）が祝聖哉（大橋）に5―0フルマーク判定勝ちし、17年にバンタム級を制した堤駿斗以来の高校生Vを成し遂げた。決勝の舞台でも「井上尚弥の再来」は別格だった。勝ち名乗りを受けた藤木は両手を天高く突き上げ歓喜した。「ホッとし