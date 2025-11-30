G2「第12回レディースチャレンジカップ」と並行開催のボートレース福岡SG「第28回チャレンジカップ」は最終日の30日、12Rで優勝戦が行われ、山口剛（43＝広島）が2コース差しからイン池田浩二を振り切って1着となり、2010年3月22日のクラシック（平和島）以来、15年8カ月ぶりのSG2勝目。優勝賞金3700万円などを獲得して年間獲得賞金額が1億円を超え、前日の25位からジャンプアップして23年住之江以来4回目のSGグランプリ（12月16