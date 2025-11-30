俳優の寛一郎（29）が30日、都内で出演する映画「そこにきみはいて」（監督竹馬靖具）の公開を記念した舞台あいさつに出席した。女優の福地桃子（28）が演じる主人公・香里と特別な絆を結ぶ健流役。親友・慎吾（中川龍太郎）への想いを断ち切れないまま、香里と入籍をしようとしていたが、その直前で自死を選ぶ青年を演じた。劇中で印象的な場面について問われると、クランクイン初日に行った「香里が初めて、健流の部屋に来