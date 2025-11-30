中日・涌井秀章投手（39）が30日、名古屋市内の球団施設で契約更改交渉に臨み、来季の契約を更改した。今季年俸9000万円から2000万円ダウンの7000万円（金額は推定）でサイン。プロ22年目、40歳となる来季に向け、意気込みを口にした。目標はシンプルだった。ベテランは来季に向け「1年間、1軍で投げ続けることが目標です」と話した。今季は4月29日に出場選手登録されると、同日の阪神戦（バンテリンドーム）で史上4人目とな