2022年の北京冬季五輪でフィンランドとの決勝戦に向かうロシアのアイスホッケーの選手ら/Kirill Kudryavtsev/AFP/Getty Images（CNN）ウクライナのビドニー青年スポーツ相は30日までに、CNNの取材に応じ、ウクライナとロシアの和平協議が続くなか、来年の冬季五輪でロシアとベラルーシの選手が自国の旗のもとで出場することについて論じるのは「時期尚早」だと述べた。現時点では、ロシアとベラルーシのパスポートを持つ選手は、来