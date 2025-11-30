■日韓ドリームプレーヤーズゲーム2025 supported by DAISO日本1ー7韓国（30日、エスコンフィールドHOKKAIDO）【日程】侍ジャパンが連覇を狙うWBC、3月5日に開幕 ！ 初戦は6日、東京ドームで台湾戦日韓国交正常化60周年記念事業として、節目の年に両国の友情と信頼をさらに深める特別な一戦、WBCやオリンピックで激闘を見せてくれた選手たちが対戦した。日本が1対7で敗戦。今季引退した中田翔（36）がかつての本拠地でもあった北