“役満ボディー”として人気を博している女流プロ雀士でモデルの岡田紗佳が３０日、関西テレビ「競馬ＢＥＡＴ」に出演。ジャパンCの予想に挑戦し見事に３連複を的中した。番組では、現役時代に中央＆地方で通算４４６４勝を挙げた元騎手の安藤勝己氏（アンカツ）とともに予想に挑んだ岡田は、本命を（１４）ダノンデサイルを挙げ３連複の馬券をプッシュ。３連複のフォーメーション（１４）―（１）（８）（１３）―（１）（２