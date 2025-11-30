女優の岡崎紗絵がオフショットを公開し、注目を浴びている。３０日までにインスタグラムで「ｃｏｃｏｄｅａｌｏｆｆｓｈｏｔ．．．」とつづると、オフショットをアップ。美肩があらわになった白のワンショルニットに、白いニット帽を被った冬らしいスタイルになっている。この投稿にファンからは「透明感がエゲツないです」「紗絵ちゃんかわいいセクシーな感じもｇｏｏｄ！！！」「きゃーー可愛すぎる！！」「天使降臨