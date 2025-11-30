キッチンの後片づけの最後に排水口ネットを取り替え、排水カゴが汚れているときはさっとブラシで洗うのが日々のルーティン（ちなみにコレを使っています⇒DAISO「水切りかごに掛けられる排水口ブラシ」）。おかげでいつも、こんなふうにピカピカです！と、言いたいところですが……忙しくて、疲れきって、できないときもあり。うっかりしているとこんなザマです（恥）問題はこの排水カゴ。洗っても洗ってもすぐまたカビが生えてし