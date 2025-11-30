◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３７節東京Ｖ０―１鹿島（３０日・味スタ）鹿島は東京Ｖを１―０で下し、９季ぶり９度目のリーグ制覇に王手をかけた。後半２９分に途中出場のＭＦ松村優太が決勝点を挙げた。＊＊＊鬼木達監督は「選手はやっぱり見えないプレッシャーがあったのかなと。そういうゲームだった」と振り返った。立ち上がりこそ良かったが、徐々に東京Ｖペースに。それでも指揮官は「慌てることなくやるべきこ