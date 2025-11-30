【前後編の後編／前編を読む】実家侵入、玄関前に“カーネル像”、結婚指輪まで送られて…「正統派アイドル」がデビュー39年で掴んだファンとの“ちょうどいい距離”デビューから39年。おニャン子クラブ時代から「正統派アイドル」として第一線を走り続ける渡辺美奈代さん（56）は、現在もファンミーティングやバースデーライブを欠かさない。驚くのはライブ中、彼女が数多いファンの1人1人の名を呼び、気さくに声がけをしている