高市総理の国会答弁をきっかけに冷え込んだ日中関係。中国は「軍国主義」という言葉まで持ち出して国際社会で日本を非難するなど、強硬姿勢をエスカレートさせています。日中関係に改善の手立てはあるのでしょうか。【写真を見る】一瞬視線が合ったようにも見える高市総理と中国・李強首相中国の怒りの根源“満州事変”と重ね合わせ…2日間に渡って南アフリカ・ヨハネスブルクで行われたG20サミット。高市総理が各国首脳と親密な