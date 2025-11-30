川崎市で30日午後、住宅1棟が焼ける火事があり住人の男女2人が軽いけがをしました。30日午後1時過ぎ、川崎市宮前区の住宅で「一軒家が燃え、黒い煙が出ている。」と近所の人から119番通報がありました。警察などによりますと住宅1棟から火が出て、ポンプ車など10台以上が出動して現在も消火活動が続いています。この火事で住人の男女2人が軽いけがをしました。警察と消防が詳しい出火原因を調べています。