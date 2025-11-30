【J1第37節】(JFEス)岡山 0-1(前半0-0)浦和<得点者>[浦]肥田野蓮治(72分)主審:先立圭吾└桐蔭横浜大MF肥田野蓮治が得点力不足の浦和を救う鮮烈デビュー戦初ゴール!!来週末最終節はインカレ初戦