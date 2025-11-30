【J1第37節】(U等々力)川崎F 1-2(前半1-1)広島<得点者>[川]伊藤達哉(12分)[広]川辺駿(45分+4)、中村草太(56分)<警告>[川]伊藤達哉(33分)、河原創(72分)、ジェジエウ(84分)[広]越道草太(23分)主審:高崎航地└広島が敵地で逆転勝利!! 川崎Fはホーム最終戦で引退表明の車屋、契約満了発表のジェジエウ&ソンリョン出場も敗戦