【J1第37節】(味スタ)東京V 0-1(前半0-0)鹿島<得点者>[鹿]松村優太(73分)<警告>[東]谷口栄斗(18分)[鹿]濃野公人(44分)主審:御厨貴文└鹿島が9年ぶりVに王手!! 松村優太が決勝弾、首位で運命の最終節“名門対決”へ