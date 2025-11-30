【J1第37節】(Gスタ)町田 3-1(前半1-0)名古屋<得点者>[町]ミッチェル・デューク(42分)、中村帆高(50分)、昌子源(72分)[名]稲垣祥(61分)<警告>[町]中村帆高(45分+4)、ミッチェル・デューク(51分)、ドレシェヴィッチ(90分+4)[名]野上結貴(42分)主審:小屋幸栄