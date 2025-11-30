【J1第37節】(日産ス)横浜FM 3-1(前半1-1)C大阪<得点者>[横]植中朝日(25分)、ジョルディ・クルークス(61分)、ディーン・デイビッド(90分+6)[C]ラファエル・ハットン(45分+3)<退場>[C]高橋仁胡(64分)<警告>[横]木村凌也(45分+3)、トーマス・デン(68分)、ジャン・クルード(90分+5)[C]高橋仁胡2(45分+5、64分)主審:中村太