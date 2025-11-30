【J1第37節】(デンカS)新潟 1-3(前半0-2)柏<得点者>[新]笠井佳祐(72分)[柏]細谷真大3(20分、45分、55分)<警告>[新]白井永地(28分)、舞行龍ジェームズ(83分)主審:笠原寛貴└2位・柏は細谷真大の大爆発ハットで新潟撃破! 首位・鹿島との優勝争いは最終節へ