[11.30 J1第37節 新潟 1-3 柏 デンカS]J1リーグは30日に第37節を行った。アルビレックス新潟と柏レイソルの対戦は、2位・柏が3-1で勝利を収めた。首位・鹿島アントラーズとの勝ち点差を縮めたことで、優勝争いは最終節にもつれ込んだ。2位・柏の結果次第で、首位・鹿島の優勝の可能性もある今節。勝ち点がほしい柏は、6試合ぶりに先発復帰となったFW細谷真大が序盤からチャンスを作っていく。前半20分、細谷のゴールで柏が均