[11.30 J1第37節 東京V 0-1 鹿島 味スタ]J1リーグは30日、第37節を行い、首位の鹿島アントラーズが東京ヴェルディを1-0で破って9年ぶりのJリーグ制覇に王手をかけた。後半29分、途中出場MF松村優太が昨年後半戦に期限付き移籍していた古巣相手に決勝ゴール。他会場では2位の柏も勝利したため、鹿島の今節での優勝決定はお預けとなったが、首位のまま自力優勝の権利を持って最終節のホームゲームを迎える形となった。首位を走る