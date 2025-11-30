カフェオレ斑とは、その名の通りカフェオレのような色をした痣のことです。身体の場所を問わずできることがあり、成長で消えることがありますが、残る場合もあります。 ただの痣の場合もありますが、重い病気の可能性もあるため、注意が必要な病気です。そこで本記事では、カフェオ斑と診断された場合の注意点について詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。 ※この記事はメディカルドックにて『「カフェオレ斑（茶