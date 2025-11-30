2024年5月から栃木SCを率いていた栃木SCは11月30日、小林伸二監督が2025シーズン限りで退任することを正式発表した。現在65歳の小林監督は、現役時代にマツダSC（現サンフレッチェ広島）でプレーし、引退後は同クラブのユース監督を皮切りに、Jリーグ各クラブで豊富な指導歴を重ねてきた。大分トリニータ、セレッソ大阪、モンテディオ山形、徳島ヴォルティス、清水エスパルスなどで監督を歴任し、2019年からはギラヴァンツ北九