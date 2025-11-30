◇明治安田J1リーグ第37節（2025年11月30日）2位・柏はアウェーで新潟に3―1で快勝し、5連勝をマークした。FW細谷真大（24）が前半20分に先制弾を挙げると、同アディショナル、後半10分にもネットを揺らし、ハットトリック達成。6戦ぶり先発起用に応えた。首位・鹿島も東京Vに勝利したため、勝ち点差1は変わらず、リーグ優勝は来月6日の最終節で決まる。優勝争いは最終節までもつれる大接戦。来月6日の最終節では、柏がホー