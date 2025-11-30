東京Vに競り勝ち、雄たけびを上げる鹿島・GK早川＝味スタ明治安田J1第37節（30日・味の素スタジアムほか＝10試合）首位の鹿島は1―0で東京Vを下し、勝ち点73とした。2位柏も3―1で新潟を退け、5連勝で勝ち点を72に伸ばした。細谷が3得点。優勝決定は12月6日の最終節に持ち越した。鹿島は2016年以来で最多を更新する9度目、柏は11年以来2度目の頂点を目指す。最終節で鹿島は横浜M、柏は町田をホームに迎える。京都は1―0で横