俳優の岡田将生が29日にインスタグラムを更新。メガネとマフラーをつけたオフショットと3つそろった“意外な物”を披露した。【写真】岡田将生、メガネ姿がビジュ爆発「画角最高か？」岡田が「わたくしは眼鏡が好きだ」と投稿したのは、自身のソロショット。写真には、マフラーを付けてメガネをかけた岡田がカメラに微笑みかける姿が収められている。さらに投稿の中で岡田は「#3つ揃いました」とコメントし、お笑いコンビ「ダ