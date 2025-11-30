２年連続のワールドシリーズ（ＷＳ）制覇を成し遂げたドジャースに、さまざまな情報が飛び交っている。チームの最大目標である３連覇に向け、懸案だったブルペン陣の強化などオフの補強が不可欠となっている。ＭＬＢ公式サイトは２９日（日本時間３０日）、全３０球団からトレード候補をピックアップし、ドジャースからはメジャー１年目を終えたばかりのダルトン・ラッシング捕手（２４）が挙げられた。強打の捕手として期待さ