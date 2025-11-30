ボクシングで日本初の５階級制覇を目指してバンタム級へ転向したＷＢＡ同級９位・井岡一翔（３６＝志成）が１２月３１日に東京・大田区総合体育館でベネズエラ同級国内王者マイケル・オルドスゴイッティ（２４＝ベネズエラ）とＷＢＡ同級挑戦者決定戦に臨む。元ＷＢＯ世界スーパーフェザー級王者の伊藤雅雪氏が、自身が代表を務める「ＴｒｅａｓｕｒｅＢｏｘｉｎｇＰｒｏｍｏｔｉｏｎ」のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで井岡の