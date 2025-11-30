お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造の妻・まさみさんが29日、自身のアメブロを更新。次男・歌楽くんが過剰歯手術の術前検査を受けたことを報告した。【映像】手術を受けるココリコ遠藤の次男＆家族ショット（複数カット）まさみさんは「年明けに次男君の過剰歯手術が近付いてきたので、術前検査に行ってきました！」と報告。「あまり成長しないと言われた過剰歯が、先生にチェックしてもらったら成長して大きくなってた」と予想