阪神・佐藤輝明内野手が３０日、兵庫・西宮市立甲東小学校で「佐藤輝明後援会主催佐藤輝明野球教室」を開催した。約２時間、同市の８チーム５３人の小学６年生に指導。身ぶり手ぶりを交えながら「野球はうまくなったらもっと面白いから」と説いた。最後はバッティングを実演し、校舎の壁に２度直撃。セ２冠王の豪快な一撃に、子どもたちの目を輝かせていた。